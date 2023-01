14 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim Sun Ah, Ada Drakor Thriller

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut deretan drama Korea terbaru Kim Sun Ah, termasuk drakor thriller terbaru Queen of the Mask.

Berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Kim Sun Ah memiliki banyak genre, termasuk drakor thriller.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Kim Sun Ah juga punya cerita yang menarik untuk diikuti.

Melalui rekomendasi ini pula, penggemar bisa mengetahui rekam jejak Kim Sun Ah selama menjadi aktris di Korea Selatan.

Terbaru, Kim Sun Ah mendapatkan peran di drakor terbaru Queen of the Mask.

Drama ini disutradarai langsung oleh Kang Ho-Joong, sementara naskah akan digarap oleh Im Do-Wan.

Selain Kim Sun Ah, ada banyak aktor dan aktris yang siap menghibur para pencinta drakor thriller melalui drama Queen of The Mask.

Di antaranya, Oh Yoon Ah, Shin Eun Jung, Yoo Sun, dan masih banyak lagi.

Serial ini bercerita tentang kehidupan empat wanita saling terhubung karena satu pria.

Dalam Queen of the Mask, Kim Sun Ah akan memainkan peran Do Jae Yi, seorang pengacara terkenal yang selalu berjuang membela yang lemah.

Rencananya, drakor tersebut akan tayang pada paruh pertama 2023.

Terlepas dari drakor Queen of the Mask, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Kim Sun Ah lainnya.

1. The Empire (2022).

2. Secret Boutique (2019).

