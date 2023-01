Sinopsis Drama Korea Terbaru Romantis Kim So Hyu, Drakor Is It A Coincidence

Ilustrasi Chae Jong Hyeop dan Kim So Hyun. Simak sinopsis drama Korea terbaru romantis Is It A Coincidence.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru Is It A Coincidence, yang salah satu pemerannya adalah aktris terkenal Kim So Hyun.

Diketahui dari sinopsis drama Korea Is It A Coincidence, aktris Kim So Hyun dalam drakor tersebut memerankan drama romantis.

Kisah romantis Kim So Hyun dengan lawan mainnya dalam drama Korea Is It A Coincidence tersebut dapat dicuplik dari sinopsis yang sudah beredar.

Oleh karena itu lah simak sinopsis drama Korea terbaru Is It A Coincidence, yang dibintangi oleh aktris ternama Kim So Hyun.

Dijadwalkan tayang pada tahun ini, akhirnya sinopsis drama Korea terbaru Is It A Coincidence keluar.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru Is It A Coincidence, cerita yang diangkat dapat diketahui. Begitu pula dengan genre dan para pemainnya.

Is It A Coincidence merupakan salah satu drakor romantis di tahun 2023.

Drama ini mengusung tema romantis komedi.

Selain itu drakor terbaru Is It A Coincidence mengadaptasi novel webtoon berjudul Wooyeonilgga karya Nam Ji-Eun, yang tayang di Naver pada 2011 lalu.

Serial ini disutradarai oleh Song Hyun Wook, yang pernah memimpin produksi drakor populer seperti Another Miss Oh, The Beauty Inside, Undercover, dan The Golden Spoon.

Sementara itu, naskah drama yang juga dikenal dengan Is It Fate itu akan digarap oleh Park Geu-Ro.

Ada banyak aktor dan aktrisĀ yang siap menghibur para pencinta drakor.

Di antaranya Kim So Hyun, Chae Jong Hyeop, Yun Ji On, Kim Da Som, Yoon Jun Won, dan masih banyak lagi.

Namun Kim So Hyun dan Chae Jong Hyeop akan menjadi bintang utama dalam serial tersebut.

