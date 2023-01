Promo Chandra Mal Boemi Kedaton, Beli Susu SGM Family Yummi-Nutri Bisa Dapat LED TV

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Ada banyak promo yang sedang berlangsung di Supermarket Chandra Mal Boemi Kedaton di Bandar Lampung, Lampung.

Salah satunya adalah promo Susu SGM Family Yummi Nutri, yang berlangsung setiap jumat, sabtu, dan minggu.

Promo ini berlaku selama persediaan masih ada.

Spg SGM Welina Citra mengatakan, promonya adalah potongan harga hingga Rp 10 ribu untuk pembelian Susu SGM Family Yummi-Nutri.

Selain mendapat potongan harga, konsumen juga bisa mendapatkan hadiah langsung toples atau tas serut keren dari SGM.

Ada juga promo dari SGM Family Yummi-Nutri yang juga berlaku setiap jumat, sabtu, dan minggu.

Namun berbeda dengan promo potongan harga dan hadiah langsung, promo ini berlaku selama periode Januari hingga Juli 2023.

Promonya adalah double poin yang bisa didapatkan jika membeli susu SGM Family Yummi Nutri.

Ketentuan promo double poin adalah jika membeli susu SGM Family Yummi-Nutri 100 gram akan mendapatkan 200 poin dari seharusnya hanya mendapat 100 poin.

Jika membeli Susu SGM Family Yummi-Nutri 330 gram akan mendapatkan 700 poin dari seharusnya hanya mendapat 350 poin.

Lalu jika membeli 690 gram akan mendapat 1.500 poin dari seharusnya hanya mendapat 750 poin.

Konsumen dengan jumlah poin tertinggi bisa berkesempatan mendapatkan hadiah yang sudah disediakan.

Yakni 3 LED TV, 5 kulkas, 5 smartphone, 20 kompor, 30 cooking set menarik, dan 200 pulsa senilai Rp 100 ribu.

