Sinopsis Drama Korea Terbaru Bergenre Romantis, You Done Have Well

Ilustrasi poster drakor. Berikut sinopsis drama Korea terbaru drama bergenre romantis, You Have Done Well. Dibintangi aktris IU.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru ktris IU, You Have Done Well, drama bergenre romantis.

Begitu dinantikan, sinopsis drama Korea terbaru You Have Done Well akhirnya keluar.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru You Have Done Well, penggemar dapat mengetahui cerita yang diangkat.

Diketahui aktris IU membintangi drama terbaru You Have Done Well setelah drama terakhirnya Hotel Del Luna (2019).

Rencananya drama ini akan tayang pada pertengahan 2023.

Drama ini digarap langsung oleh Kim Won-Suk.

Sedangkan, naskah asli drama ini ditulis oleh Im Sang-Choon.

Selain dibintangi oleh IU drama ini juga mendapuk aktor tampan Park Bo-Gum.

Lalu bagaimana sinopsis drama Korea terbaru You Have Done Well?

Melansir dari laman Soompi, IU dan Park Bo Gum akan bersatu dalam drama baru.

Pan Entertainment mengonfirmasi bahwa kedua aktor tersebut akan membintangi drama mendatang “You Have Done Well” (judul literal).

Drama ini akan menceritakan kisah hidup Ae Soon dan Gwan Shik yang lahir di Pulau Jeju pada tahun 1950-an.

IU akan berperan sebagai Ae Soon, yang memberontak tetapi gugup setiap kali dia memberontak.

Dia tidak kaya tetapi selalu bersinar dan penuh dengan kepositifan.