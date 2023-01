Melaney Ricardo Jalani Operasi Pengangkatan Rahim, Akui Sangat Kesakitan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Presenter Melaney Ricardo akhirnya mengumumkan telah menjalani operasi pengangkatan rahim pada Jumat (27/1/2023) lalu.

Pilihan operasi angkat rahim tersebut diambil Melaney Ricardo setelah melewati banyak pertimbangan.

Cerita itu dibagikannya melalui kanal YouTube Melaney Ricardo pada Senin (30/1/2023), ia menyebut operasi adalah pilihan terbaik untuknya.

"Sampai akhirnya aku berpikir, okay what should I do nih. Kayaknya aku harus as much as ada rasa takut but I think I have to choose what the best for my body for the long term," ungkapnya.

Setelah melewati berbagai pertimbangan dan melawan rasa takut, Melaney akhirnya memilih untuk melakukan pengangkatan rahim.

"Jadi operasi yang aku lakukan kemarin itu, akhirnya after long journey, up and down, maju mundur, mengumpulkan keberanian, itu adalah operasi pengangkatan rahim," jelasnya.

Sebelum memutuskan menjalani operasi, Melaney awalnya mengaku sering merasakan sakit yang luar saat memasuki periode menstruasinya yang sudah dirasakannya semenjak gadis.

"Menstruasi aku itu sakitnya bener-bener yang sakit. Jadi pada saat dulu aku belum melahirkan, ibaratnya masih gadis itu memang aku setiap menstruasi itu selalu sakit," ungkapanya.

"Tapi akhir-akhir ini aku ngerasa sakitnya tuh bener-bener ekstra," sambungnya.

Mengalami kebiasaan bulanan yang cukup menyiksa, Melaney menyebut selalu bingung pada saat mendekati jadwal haidnya.

"Pokoknya kalau udah mau ngedeketin menstruasi itu udah pusing, karena harus kerja harus shooting,"

Melaney mengungkapkan sering menahan rasa sakit akibat menstruasi pada saat bekerja atau syuting.

"Kadang-kadang saat aku tuh harus kerja, harus bikin orang ketawa itu tuh di balik panggung, pada saat syuting, aku tuh sebenernya nahan kesakitan yang sangat luar biasa,"

Sakit yang sering dirasakannya itulah yang membuat Melaney mulai berpikir untuk melakukan pemeriksaan ke dokter.

