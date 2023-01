Rekomendasi Drama Korea Terbaru Jin Ki Joo, Bintang Drakor Run Into You

Foto ilustrasi, poster drakor. Simak berikut adalah rekomendasi drama Korea terbaru dengan bintang utamanya adalah Jin Ki Joo, ada drakor berjudul Shooting Stars dan Run Into You.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak berikut adalah rekomendasi drama Korea terbaru dengan bintang utamanya adalah Jin Ki Joo, ada drakor berjudul Shooting Stars dan Run Into You.

Adapun drama Korea terbaru berjudul Run Into You rencananya akan tayang pada Mei 2023.

Bagi para penggemar drakor, rekomendasi drama Korea terbaru Jin Ki Joo wajib untuk diikuti.

Agar tak penasaran, berikut rekomendasi drama Korea terbaru dibintangi Jin Ki Joo.

Aktris Jin Ki Joo diketahui membintangi drama terbarunya berjudul Run Into You.

Pada drakor ini Jin Ki Joo akan beradu akting dengan aktor Kim Dong-Wook.

Sebelumnya Jin Ki Joo berperan pada drakor hit Shooting Stars.

Kini, ia akan memerankan sebagai Baek Yoon-Young yaitu seorang penulis di sebuah perusahaan.

Drama ini akan tayang dengan jumlah 16 episode dan tayang di kanal KBS2.

Selain drakor Run Into You, berikut rekomendasi drakor terbaru dibintangi Jin Ki Joo.

1. Shooting Stars (2022).

2. From Now On Showtime (2022).

3. Homemade Love Story (2020).

4. The Secret Life of My Secretary (2019).