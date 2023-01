Sinopsis Drama Korea Terbaru Boss Dol Mart, Drakor Xiumin EXO

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru Boss Dol Mart, sebuah drakor yang menggaet idol Xiumin EXO.

Segera tayang, sinopsis drama Korea terbaru Boss Dol Mart tidak boleh terlewat oleh para pencinta drakor ataupun penggemar Xiumin EXO.

Selain ceritanya yang dapat diketahui, melalui sinopsis drama Korea terbaru Boss Dol Mart ini juga penggemar juga bisa mengetahui deretan pemainnya.

Boss Dol Mart merupakan salah satu drakor yang tayang di tahun 2023.

Namun baik tanggal perilisan maupun media yang menyiarkannya masih belum diumumkan.

Serial ini disutradarai oleh Lee Yoo-Yeon, yang pernah memimpin produksi drakor Best Mistake dan Light on Me.

Sementara itu, naskah drama akan ditulis oleh Jang Kyung Rim, yang pernah menulis naskah drakor Fly, Again.

Ada banyak aktor dan aktris yang siap menghibur para pencinta drakor lewat serial Boss Dol Mart.

Di antaranya Lee Shin Young, Xiumin, Hyung Won, Choi Jung Woon, Choi Jung Woon, Lee Sae On, dan masih banyak lagi.

Namun Lee Shin Young, Xiumin, dan Hyung Won akan menjadi bintang utama dalam serial tersebut.

Boss Dol Mart menceritakan tentang kisah grup idol yang terpaksa bubar karena suatu insiden dan kini anggotanya menjalankan sebuah usaha minimarket sebagai bayaran dari biaya promosi yang belum dibayar.

Grup idol tersebut bernama Thunder Boys yang terdiri dari lima anggota.

Choi Ho-Rang (Lee Sin-Young) merupakan pemimpin grup berakhir menjadi bos di Boram Mart.

Ia dikenal sebagai pribadi yang tidak banyak bicara, tetapi sangat peduli kepada anggotanya.

