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11 Rekomendasi Drama Korea Kim Bum, Bintang Tale of the Nine Tailed 1938
Rekomendasi drama Korea Tale of the Nine Tailed 1938 (2023), dibintangi Kim Bum.
Penulis: Fenty Novianti | Editor: taryono
Tribunlampung.co.id, Jakarta - 11 rekomendasi drama Korea terbaru salah satunya Tale of the Nine Tailed 1938. Dibintangi Kim Bum.
Bagi para penggemar drakor, rekomendasi drama Korea terbaru Kim Bum wajib untuk diikuti.
Agar tak penasaran, berikut rekomendasi drama Korea terbaru milik Kim Bum.
Diketahui Kim Bum atau Kim Sang Beom akan membintangi drama terbaru di tahun ini berjudul Tale of the Nine Tailed 1938.
Drama ini rencananya akan tayang pada Mei 2023 mendatang.
Sebelumnya, pria kelahiran 7 Juli 1989 ini berperan pada drama Ghost Doctor (2022).
Kini ia akan beradu akting dengan Lee Dong Wook dalam drakor Tale of the Nine Tailed 1938.
Drama ini akan tayang dengan jumlah 12 episode di kanal tvN.
Drama milik Kim Bum ini digarap oleh sutradara Kang Shin-Hyo sedangkan naskahnya ditulis oleh Han Woo-Ri.
Selain drakor Tale of the Nine Tailed 1938, berikut rekomendasi drakor dibintangi Kim Bum.
1. Ghost Doctor (2022).
2. Law School (2021).
3. Tale of the Nine Tailed (2020).
4. Mrs. Cop 2 (2016).
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