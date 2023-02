Rekomendasi Drama Korea Terbaru Dibintangi Yoo In Na, Ada Bora Deborah

Foto ilustrasi, pemain drakor Bora Deborah. Simak berikut ini adalah rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Yoo In Na, ada drakor terbaru berjudul Bora Deborah yang bakal tayang tak lama lagi.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru Yoo In Na memiliki genre yang beragam, termasuk romantis komedi.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Yoo In Na juga punya cerita yang menarik untuk disimak.

Terbaru, Yoo In Na akan membintangi drakor terbaru Bora Deborah.

Serial ini merupakan karya sutradara Lee Tae-Gon dan Seo Min-Jung.

Naskahnya akan ditulis oleh A Kyung.

Drakor Bora Deborah menceritakan tentang kisah cinta Yeon Bo Ra, seorang penulis yang memiliki nama pena Deborah.

Yoo In Na akan memainkan peran Yeon Bo Ra, penulis buku best-selling sekaligus penasihat masalah percintaan.

Yeon Bora memiliki dua kepribadian. Saat dirinya menjadi Deborah, dia dikenal sebagai sosok yang jujur, cerdas, dan terkenal di kalangan perempuan.

Sementara bila dia menjadi diri sendiri, nasibnya tidak sebaik saat dirinya menjadi Deborah.

Rencananya, drakor terbaru ini akan tayang di Netflix pada 2023.

Terlepas dari serial Bora Deborah, berikut rekomendasi drakor Yoo In Na lainnya.

