Richard Kyle Siap Menikah, Cari Wanita Mandiri dan Pekerja Keras

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Lama tak kelihatan usai putus dengan Jessica Iskandar, Richard Kyle rupanya sudah siap menikah.

Namun, Richard Kyle saat ini mengaku statusnya masih jomblo sejak putus dari Jessica Iskandar.

Kendati masih jomblo, Richard Kyle percaya jika saatnya tepat akan menemukan wanita yang dicarinya untuk menjadi istri.

"Saya sendiri pengin perempuan yang cocok dan siap untuk menikah," kata Richard Kyle seperti diberitakan Kompas.com, Kamis (2/2/2023).

"Kalau sudah saatnya, pasti ada jodoh," lanjut dia.

Richard mengungkap kriteria perempuan yang dia cari untuk menjadi pasangannya.

Presenter acara adventure itu ingin mendapatkan perempuan dengan pola pikir baik serta sifatnya yang mandiri.

"Aku butuh seseorang yang good minded, menurut aku sih yang paling penting wanita yang bisa berdiri sendiri,"

"Pastinya sifat mandiri, bisa kerja keras," jelasnya.

Selain menilai dari sifat, Richard juga melihat perempuan dari bagaimana dia mempresentasikan diri lewat penampilannya.

"Kalau misalnya ketemu sama wanita yang you know ada sifatnya yang match banget dan aku juga tertarik sama sifat mereka, of course, appearance juga penting," kata Richard.

Jika mulai dirasa ada kecocokan, Richard akan mencoba untuk melanjutkan hubungan ke arah yang serius.

"Kalau saat jalani, ternyata ada something yang benar-benar aku merasa oke? This is the one, of course aku lanjut," kata Richard Kyle.

