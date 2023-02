Sinopsis Drama Korea Terbaru Welcome to Samdalri, Drakor Romantis Ji Chang Wook

Ilustrasi poster drakor. Berikut sinopsis drama Korea terbaru Welcome to Samdalri.

Aktor Ji Chang Wook akan berperan dalam drama terbarunya yaitu Welcome to Samdalri.

Drakor ini disutradarai oleh Cha Young Hoon, sedangkan naskah aslinya ditulis oleh Kwon Hye Joo.

Drama bergenre kehidupan dan romantis ini merupakan produksi kanal jTBC.

Selain Ji Chang Wook drama ini juga dibintangi oleh Shin Hye Sun.

Juga diketahui sebelumnya, Ji Chang Wook memerankan drama If You Wish Upon Me (2022).

Sedangkan Shin Hye Sun terkenal melalui beberapa dramanya yaitu My Golden Life, Angel's Last Mission: Love, dan School 2013.

Lalu bagaimana sinopsis drakor Welcome to Samdalri?

Melansir dari Soompi, Ji Chang Wook dan Shin Hye Sun kemungkinan akan membintangi drama baru bersama.

Pada 2 Februari, TenAsia mengabarkan bahwa Park Hye Sun akan membintangi drama baru JTBC Welcome to Samdalri (judul sementara).

Edaily juga melaporkan lebih lanjut bahwa Ji Chang Wook sedang dalam pembicaraan untuk juga membintangi drama tersebut.

Welcome to Samdalri bercerita tentang karakter utama, yang tampak seperti naga yang naik ke surga dengan cara yang luar biasa.

