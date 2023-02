Chelsea vs Fulham Tanpa Gol, Enzo Fernandez Tak Bisa Berbuat Banyak, Mykhailo Mudryk Kena Flu

Tribunlampung.co.id - Hasil Chelsea vs Fulham, The Blues gagal meraih kemenangan saat menjamu The Cottagers dalam lanjutan liga Inggris pekan ke-21, Sabtu (4/2/2023), dini hari.

Pertadingan Chelsea vs Fulham di Stamford Bridge menjadi debut perdana bagi pemain termahal liga Inggris Enzo Fernandez.

Namun sayangnya Enzo Fernandez tak bisa berbuat banyak karena Chelsea bermain tanpa gol 0-0

Seperti dikutip tribunlampung dari chelsea.com, dalam laga tersebut skuad The Blues terlihat kurang menyatu di sepertiga akhir lapangan.

Tidak ada pemain Chelsea yang bisa menemukan terobosan ke gawang Fulham.

Baca juga: Pemain Chelsea Enzo Fernandez Jadi yang Termahal di Liga Inggris Dicibir Danny Murphy

Baca juga: Formasi Ideal Chelsea Seusai Enzo Fernandez dan Mykhailo Mudryk Datang

Jelang babak pertama berakhir, Kai Havertz nyaris memiliki peluang emas pada menit ke 44 untuk mencetak gol bagi Chelsea.

Namun sayang bola yang diltendangnya hanya membentur tiang gawang.

The Cottagers julukan Fulham di laga berhasil memenangkan pertempuran taktis, meskipun Chelsea memiliki penguasaan bola terbesar.

Pelatih Chelsea Graham Potter mengatakan Chelsea kekurangan koneksi menyusul kebuntuan skuadnya melawan skuad Fulham yang sangat terorganisir.

Ia mengatakan senang dengan semangat dan etos kerja timnya, tetapi mengakui bahwa masalah mereka berasal dari kurangnya keakraban dan chemistry, seperti dikutip dari Chelsea.com.

Sementara yang menarik di laga ini saat Graham Potter menarik keluar Mykhailo Mudryk.

Pemain yang baru direkrut dari Shakhtar Donetsk dengan harga £ 88,5 juta hanya bermain 45 menit.

Baca juga: Formasi Ideal Chelsea Seusai Enzo Fernandez dan Mykhailo Mudryk Datang

Baca juga: Enzo Fernandez Resmi Gabung Chelsea tapi Tak Bisa Pilih Nomor Jersey Kebanggaan

Pemain berusia 22 tahun mampu memberikan penampilan menjanjikan pada debut perdananya membela Chelsea melawan Liverpool bulan lalu.

Graham Potter mengkonfirmasi Mykhailo Mudryk diganti di menit k 45 karena sang pemain menderita flu