Sinopsis Drama Korea Terbaru Lee Jae Wook Berjudul Royal Loader

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak, sinopsis drama Korea terbaru Lee Jae Wook, Royal Loader.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru Royal Loader dibintangi Lee Jae Wook, drama ini memiliki cerita yang menarik untuk diikuti.

Agar tak penasaran, berikut sinopsis drama Korea terbaru berjudul Royal Loader.

Pemain drama hit Alchemy Of Souls, Lee Jae Wook akan berperan dalam drama terbarunya Royal Loader.

Drama Royal Loader sudah mulai syuting di paruh tahun ini.

Drakor bergenre bisnis ini juga dibintangi oleh aktris dan aktor terkenal lainnya.

Yaitu Hong Su Zu yang sebelumnya hadir pada drama Lovestruck in the City (2022).

Dan juga Lee Jun Young berperan dalam drama May I Help You (2022).

Pada drama Royal Loader, Lee Jae Wook siap menjadi sosok yang berasal dari keluarga kaya raya.

Lalu bagaimana sinopsis drakor terbaru Royal Loader?

Drama ini akan mengisahkan tentang keluarga Chaebol yaitu pewaris tahta.

Lee Jae Wook telahmeninjau akan berperan sebagai salah satu bagian dari keluarga tersebut.

Drama ini akan menggambarkan perebutan kekuasaan antara keluarga Chaebol.

Tak hanya itu, drakor ini juga akan menggambarkan persaingan penuh antara si miskin dan si kaya.