Sinopsis Drama Korea Terbaru Villains, Drakor Dibintangi Lee Min Jung

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru Villains, sebuah drakor yang dibintangi Lee Min Jung.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru Villains, pencinta drakor bisa mengatahui cerita yang diangkat.

Bukan itu saja, sinopsis drama Korea terbaru Villains juga bisa memperlihatkan deretan artis yang terlibat di dalamnya.

Drama Villains merupakan drakor yang dijadwalkan tayang pada 2023.

Akan tetapi tanggal perilisannya masih belum diumumkan.

Serial ini disutradarai oleh Jin Hyeok.

Dia sebelumnya pernah menyutradarai drakor populer seperti The Legend of the Blue Sea dan Doctor Stranger.

Sementara untuk naskahnya akan ditulis oleh sutradara Kim Hyung Jun, yang pernah terlibat dalam film thriller berjudul No Mercy.

Untuk pemain, ada Lee Min Jung, Yoo Ji Tae, Kwak Do Won, Lee Boem Soo, dan masih banyak lagi.

Drakor bergenre kriminal ini rencananya akan tayang di aplikasi berbayar TVing.

Lalu seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Villains?

Serial ini akan membawa penonton untuk mengikuti cerita dari para penjahat kelas kakap dalam melakukan aksi kejahatan.

J (Yoo Ji-Tae) adalah seorang perencana kriminal yang sangat cerdas.

Dia memiliki tingkat kemenangan 100 persen dalam kejahatannya.

