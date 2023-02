Sinopsis Drama Korea Terbaru Goodbye Earth, Drakor tentang Kiamat

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru Goodbye Earth (2023), sebuah drakor yang segera tayang.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru Goodbye Earth, pencinta drakor bisa mengetahui plot cerita yang diangkat.

Bukan itu saja, sinopsis drama Korea terbaru Goodbye Earth juga bisa memberikan gambaran deretan pemain drakornya.

Goodbye Earth merupakan drakor yang dijadwalkan tayang pada 2023 mendatang.

Meski belum diketahui tanggal perilisannya, tetapi serial ini terjadwal tayang pada paruh keempat 2023.

Baca juga: 9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Yoo Ji Tae, Pemeran Antagonis

Baca juga: 6 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Accounting Firm yang Dibintangi Sungyeol Infinite

Aplikasi berbayar Netflix rencananya yang akan menyiarkan drakor Goodbye Earth.

Serial bergenre thriller yang mengadaptasi novel Jepang berjudul The Fool at the End of the World karya penulis Kotaro Isaka ini disutradarai oleh Kim Jin Min.

Kim sudah berpengalaman menjadi sutradara dari berbagai drama Korea, seperti Marriage Contract, The Liar and His Lover, Lawless Lawyer, Extracurricular, dan My Name.

Sementara naskah dari drakor Goodbye Earth akan ditulis oleh Jung Sung Joo, yang pernah berkontribusi pada serial Our Paradise, Lawyers, My Love, dan Secret Affair.

Untuk pemain, Goodbye Earth akan dibintangi oleh artis ternama dan berbakat seperti Ahn Eun-Jin, Yoo Ah-In, Jeon Sung-Woo, Kim Yoon-Hye, dan masih banyak lagi.

Seperti judulnya, drakor Goodbye Earth bercerita tentang kiamat.

Sebuah asteroid diprediksi menghantam Bumi dan menghancurkan isinya dalam 200 hari ke depan.

Akibat kabar tersebut, seluruh penduduk Bumi mengalami kepanikan.

Menjelang kehancuran, Jin Se Kyung (Ahn Eun Jin) yang bekerja sebagai guru SMP memutuskan untuk keluar dari pekerjaan dan menjadi sukarelawan di divisi anak dan remaja di balai kota.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru So Ji Sub yang Berjudul Plaza Wars

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Villains, Dibintangi Lee Min Jung