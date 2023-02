Sinopsis Drama Korea Terbaru Marry My Husband, Drakor Park Min Young

Ilustrasi Park Min Young dan Lee Ki Kyung. Simak sinopsis drama Korea terbaru Marry My Husband.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru Marry My Husband yang mengincar aktris Park Min Young sebagai bintang utama.

Dengan melihat sinopsis drama Korea terbaru Marry My Husband, pencinta drakor bisa mengetahui gambaran besar dari cerita yang diangkat.

Selain itu, sinopsis drama Korea terbaru Marry My Husband juga menguak deretan para pemain drakornya.

Marry My Husband merupakan salah satu upcoming drama yang mengadaptasi novel web karya Sung So Jak dengan judul yang sama.

Sayangnya masih belum diketahui tanggal perilisan dari drakor tersebut.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Family, Drakor Romantis Jang Na Ra

Baca juga: 12 Rating Drama Korea Terbaru Februari 2023, Poong The Joseon Psychiatrist 2 Naik

Terlebih, rencana syuting juga baru akan dimulai pada tahun ini.

Marry My Husband diketahui mengincar aktris Park Min Young sebagai bintang utama.

Namun pihak managemennya, Hook Entertainment menuturkan bahwa saat ini sang artis masih belum membuat keputusan keterlibatannya.

Bila tawaran tersebut diambil, rencananya Park Min Young akan berperan sebagai Kang Ji Won.

Di sana dia akan beradu akting dengan Lee Ki Kyung dan menjadi sepasang suami istri.

Marry My Husband akan bercerita tentang Kang Ji Won yang sedang sakit parah.

Di tengah kondisi kesehatannya yang menurun, Kang Ji Won tiba-tiba memergoki suaminya, Park Min Hwan (Lee Ki Kyung) berselingkuh.

Ironisnya, suaminya itu berselingkuh dengan sahabat Kang Ji Won, yakni Jung Soo Min.

Saat akhirnya perselingkuhan tersebut terungkap, Kang Ji Won mati terbunuh di tangah suaminya.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Goodbye Earth, Drakor tentang Kiamat

Baca juga: 9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Yoo Ji Tae, Pemeran Antagonis