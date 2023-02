Sinopsis Drama Korea Terbaru Jang Ki Yong Berjudul Although I Am Not a Hero

Ilustrasi poster drakor. Berikut sinopsis drama Korea terbaru Although I Am Not a Hero (2023) yang dibintangi oleh Jang Ki Yong.

Tribunlampung.co.id, Jakarta -Sinopsis drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Jang Ki Yong, Although I Am Not a Hero (2023).

Banyak penggemar yang mencari sinopsis drama Korea terbaru Although I Am Not a Hero untuk mengetahui gambaran cerita yang diangkat.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru Although I Am Not a Hero, drakor ini bergenre supranatural.

Sebelumnya, aktor Jang Ki Yong berperan dalam drama terakhirnya yaitu Now, We Are Breaking Up (2021).

Kini, ia akan memerankan drama terbaru berjudul Although I Am Not a Hero.

Drama ini rencananya akan mulai syuting pada pertengahan tahun ini.

Drakor ini akan menjadi drama comeback Jang Ki Yong usai wamil.

Perlu diketahui drama ini disutradarai oleh Cho Hyun Tak.

Cho Hyun Tak sebelumnya menyutradarai drama a drama Maids, Mirror of the Witch, SKY Castle dan Snowdrop.

Sedangkan naskah aslinya ditulis oleh Joo Hwa Mi yang menulis drama Waiting for Love, Marriage , Not Dating, Introvert Boss, dan Meow, the Secret Boy.

Lalu bagaimana sinopsis drama Korea Although I Am Not a Hero?

Melansir dari Soompi, Jang Ki Yong mungkin akan membintangi drama baru.

Star News melaporkan bahwa aktor Jang Ki Yong ditawari peran sebagai pemeran utama pria dalam drama baru Alough I Am Not a Hero.

Drama ini bercerita tentang keluarga supernatural yang kehilangan kekuatannya.