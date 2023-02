Promo Beli 6 Gratis 6 Donat Classic di Dunkin Donuts Lampung, Catat Tanggalnya

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Dunkin Donuts Lampung di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Nomor 36, Bandar Lampung menggulirkan promo di bulan Februari 2023.

Staf Admin Dunkin Donuts Lampung, Nadila Desviana mengatakan, promonya adalah tanggal 25, 26, dan 27 Februari 2023 beli 6 gratis 6 donat classic.

Lalu promo yang berlaku hingga tanggal 28 Februari 2023 yakni setiap Senin pembelian 6 donat classic dan 2 minuman orange juice atau lemon tea dingin ukuran medium hanya Rp 80 ribu (belum termasuk pajak).

Setiap Selasa beli satu gratis satu semua minuman dan semua ukurannya, berlaku kelipatan dengan maksimal empat kali transaksi.

"Ketiga promo tersebut berlaku dine in maupun take away," kata Nadila, Rabu 15 Februari 2023.

Baca juga: Promo Beli Enam Gratis Enam Pembelian Donat Classic di Dunkin Donuts Lampung

Syarat untuk mendapatkan tiga promo tersebut harus memiliki DD Card.

Kalau tidak memiliki DD Card, bisa mengunggah foto atau video di insta story instagram dan tag @dunkinlampung

Selanjutnya ada promo umum yakni promo yang bisa didapatkan meskipun tidak memiliki DD Card dan tidak unggah foto atau video di instastory.

Promo ini berlaku hingga tanggal 28 Februari 2023, dan berlaku dine in maupun take away.

Promonya adalah paket 3 doffle atau 3 croffle dan 2 minuman harga spesial Rp 64.900 (setelah pajak).

Pilihan minumannya yakni orange juice, lemon tea, hot coffee atau hot tea.

Minuman coolatta coconut pandan atau sweet potato ukuran medium diberikan harga spesial Rp 11 ribu (setelah pajak)

Syarat untuk mendapatkan harga spesial ini harus membeli minuman coolata ukuran apa saja.

Baca juga: Promo Beli Enam Gratis Enam Donat Classic di Dunkin Donuts

Berikutnya ada promo duet hemat yang berlaku tanggal 11-19 Februari 2023, dan hanya berlaku dine in.

Promonya adalah pembelian 3 donat classic dan 2 minuman dingin Rp 66 ribu (setelah pajak)

Ada juga promo yang berlaku di GoFood dan GrabFood di tanggal 21-24 Februari 2023.

Promonya adalah pembelian 6 donat classic dan dua minuman botol thai tea atau capuccino Rp 110 ribu (setelah pajak)

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)