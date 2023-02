Ultah ke-43, Olla Ramlan Didoakan oleh Istri Wali Kota Banjarbaru

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini Olla Ramlan mendapatkan doa dari istri Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin, yakni Vivi Zubedi.

Diketahui Olla Ramlan baru saja berulang tahun yang yang ke-43.

Olla Ramlan lantas mendapat ucapan dan doa dari desainer Vivi Zubedi yang juga istri dari Wali Kota Banjarbaru.

"Barakallu fii umrik sayangkuu si manja si strong si baik hati @ollaramlan. You know I love you kan walau kita jauh berbeda kota jarang bisa ketemu," ujar Vivi Zubedi melalui Instagramnya @mrsvivi, Rabu (15/2/2023).

"Yang penting jauh di mata deket di hati. Sehat2 selalu loveee," imbuhnya.

Vivi Zubedi memang diketahui berteman akrab dengan Olla Ramlan.

Bahkan, Vivi Zubedi kerap menggelar acara-acara fashion show menggandeng Olla Ramlan sebagai modelnya.

Walaupun tinggal berjauhan, namun Vivi Zubedi yang kini menetap di Kalsel tetap perhatian terhadap Olla Ramlan termasuk memberikan doa ulang tahun.

Tak Pikirkan Jodoh

Olla Ramlan mengaku di usia ke 43 ini, dia berharap diberikan banyak rezeki.

"Banyaklah. Harapannya cuan sajalah. Mudah mudahan di sisa umur saya ini, saya semakin berkah, banyak rezekinya," beber Olla Ramlan di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023).

"Kalau jodohnya nanti saja ya yang penting sehat dan lahir batin," lanjutnya disusul tawa.

Olla tak memusingkan untuk urusan jodoh, baginya untuk saat ini masih banyak orang-orang di sekitar yang sayang padanya.

"Insya Allah banyak yang sayang sama saya, termasuk ini," beber mantan istri Aufar Hutapea tersebut.

