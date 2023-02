Menikmati Indahnya Pasir di Sanggar Beach, Rekomendasi Tempat Wisata di Lampung

Sanggar Beach adalah tempat wisata di Lampung yang bisa menjadi rekomendasi. Sanggar Beach berlokasi di Desa Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Jika berkunjung ke Lampung Selatan, ada tempat wisata pantai yang patut untuk disinggahi, yakni Sanggar Beach.

Sanggar Beach adalah tempat wisata di Lampung yang bisa menjadi rekomendasi.

Sanggar Beach berlokasi di Desa Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.

Lokasinya tidak jauh dari kantor Pemkab Lampung Selatan, atau kurang lebih 5 km dengan jarak tempuh sekitar 5 menit.

Sesampainya di Sanggar Beach, Anda akan disuguhkan pemandangan pohon-pohon yang berjejer dengan rapi.

Baca juga: Bukit Selalau, Tempat Wisata di Lampung dengan Pemandangan Samudera Hindia

Membuat suasana di pantai tersebut menjadi nyaman dan asri.

Parkiran mobil dan motor di Sanggar Beach cukup luas.

Pengelola Sanggar Beach Hartono mengatakan, harga tiket masuk Rp 10 ribu per orang.

"Harga tiket masuk Rp 10 ribu per orang. Lalu untuk harga parkir mobil Rp 10 ribu per unit. Sedangkan untuk parkir motor Rp 10 ribu per unit," kata Hartono kepada Tribunlampung.co.id, Senin (20/2/2023).

Sanggar Becah menyediakan berbagai fasilitas berfoto dan bermain.

"Kita punya wahana permainan anak (playground). Harga tiket masuknya Rp 20 ribu per anak. Sudah sepuasnya tanpa ada batasan waktu," katanya.

"Orangtua tidak perlu khawatir jika membawa anak. Anak akan merasa senang jika bermain di sini. Berbagai mainan ada, mulai dari perosotan, ayunan, dan kuda-kudaan," sebutnya.

Sanggar Becah juga memiliki wahana permainan ATV.

Baca juga: Tempat Wisata di Lampung, Centro Waterpark Lampung Tengah Ada Kolam Arus

Harga sewa ATV Rp 50 ribu untuk durasi 20 menit dan Rp 120 ribu per jam.