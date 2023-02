Sinopsis Drama Korea Terbaru All That We Loved, Drakor Romantis Sehun EXO

Ilustrasi pemain drama Korea terbaru All That We Loved. Simak sinopsis drama Korea terbaru All That We Loved.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Dibintangi idol Sehun EXO, berikut sinopsis drama Korea terbaru All That We Loved.

Akan segera tayang pada 2023, pencinta drakor perlu mengetahui sinopsis drama Korea terbaru All That We Loved.

Sebab melalui sinopsis drama Korea terbaru All That We Loved, mereka akan mendapatkan gambaran dari cerita yang diangkat.

Bukan itu saja, terkadang sinopsisnya juga bisa mengungkapkan deretan para pemainnya.

All That We Loved merupakan drama romantis karya sutradara Kim Jin Sung.

Sebelumnya dia sudah berpengalaman menyutradarai film Surprise Party, Geochilmaru, My 11th Mother, dan Covet: Island of Desire.

Sedangkan untuk pemeran, drama Korea terbaru All That We Loved akan dibintangi oleh Sehun EXO, Jang Yeo Bin, Jo Joon Young, Jeon Yeong In, dan masih banyak lagi.

Adapun serial All That We Loved bercerita tentang kisah percintaan dan persahabatan anak muda di masa sekolah.

Go Yoo (Sehun EXO) adalah siswa SMA yang pandai bermain basket.

Karena kemampuannya di bidang olahraga itu, dia sering mendapatkan pujian.

Dia juga dikenal sebagai sosok siswa yang cerdas di bidang akademik.

Sayangnya, Go Yoo tidak memiliki waktu untuk berkencan.

Apalagi dia juga harus menemani temannya, Go Joon Hee (Jo Joon Young) yang memiliki kondisi fisik yang lemah.

Goo Yoo bahkan merelakan ginjalnya untuk diberikan ke temannya tersebut.