Youth Project VI SMA YP Unila Ajang untuk Menunjukan Kreativitas dan Minat Bakat Siswa

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Sekolah Menengah Atas Yayasan Pendidikan Universitas Lampung (SMA YP Unila) akan menggelar acara Youth Project VI Tahun 2023.

Kepala SMA YP Unila Mapul mengatakan, pihaknya menggelar Youth Project VI Tahun 2023 tersebut untuk menunjukkan kreativitas dan minat bakat para siswa.

"Kami akan menggelar Youth Project 2023 pada tanggal 28 Februari 2023," kata Kepala SMA YP Unila Mapul kepada Tribun Lampung, Jumat (17/2/2023).

Ia mengatakan, pihaknya menggelar Youth Project 2023 sebagai ajang menunjukkan kreativitas dan minat bakat para siswa.

"Acara Youth Project tahun 2023 ini kami sengaja mengusung bidang non akademik," kata Mapul.

Tema pada kegiatan Youth Project VI Tahun 2023 yakni "Explore Your Self By Sailing Through The Culture".

Ia mengatakan, para siswa juga harapannya bisa menunjukan minat bakatnya.

Mapul mengatakan, 11 cabang lomba yang akan diperlombakan yakni diantaranya modern dance, basket ball.

"Ada juga mobile legend, short movie, tahfidz,

scrabble newbie, photography, solo song, speech, tari kreasi dan costwalk," kata Mapul.

"Kami sengaja tahun ini mengggelar lomba untuk bidang non akademik, karena kami ingin para siswa juga bisa menunjukan skill dan kreativitasnya," kata Mapul.

Ia mengatakan, nantinya peserta terdiri dari pelajar jenjang SMP hingga SMA.

Pendaftaran sudah dimulai dari Tanggal 11 Februari 2023 hingga ditutup pendaftarannya pada 23 Februari 2023 dan 25 Februari 2023 technical meeting (TM).

"Kami harapkan kepada para sekolah yang ingin mengirimkan pesertanya silakan dan masih ditunggu," kata Mapul.

Rektor Unila Prof Lusmeilia Afriani juga direncanakan akan menutup event tahunan tersebut.