Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita terkini seleb Boy William dan Ayu Ting Ting pamer kemesraan lagi.

Boy William dan Ayu Ting Ting tampil akrab dan mesra saat keduanya bertemu lagi.

Sebeb Boy William baru saja liburan ke Korea Selatan lantas bertemu dengan Ayu Ting Ting

Boy William sepertinya tidak permasalahkan berita-berita kabar kedekatannya dengan Ayu Ting Ting.

Kemudian Boy William juga mengaku tidak risih jika banyak yang mengaitkannya dengan Ayu Ting Ting.

Boy William santai saja dengan banyaknya gosip tentangnya bersama Ayu Ting Ting.

Lantas Ayu Ting Ting menanyakan hal itu pada Boy William sebab sudah ramai gosip tentang kedekatan mereka.

"Boy gimana perasaan kamu ada yang pasang-pasangin kita, kamu risih gak?," tanya Ayu Ting Ting.

Boy William lantas menjawab dengan penuh keyakinan tidak masalah dipasangkan dengan Ayu Ting Ting.

"Of course not," ungkap Boy singkat.

Meski antara Boy William dan Ayu Ting Ting belum ada yang memastikan kejelasan status kedekatan mereka.

Namun keduanya akrab dan sering pamer kemesraan.

Gosip kedekatan Ayu dan Boy akhrinya semakin menjadi perbincangan hangat.

Bagaimana tidak, keduanya kedapatan sering jalan berdua sampai diisukan punya hubungan spesial.