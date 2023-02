Ilustrasi poster drakor. Berikut sinopsis drama Korea terbaru My Man is Cupid, dibintangi Jang Dong Yoon dan tayang tahun 2023.

Selain itu, dari sinopsis drama Korea terbaru My Man is Cupid juga bisa terlihat deretan pemain yang akan beraksi di dalam serial tersebut.

Setelah bermain pada drama The King of Desert (2022), kini Jang Dong Yoon dipercaya membintangi drama terbaru My Man is Cupid.

Drama ini rencananya akan tayang pada pertengahan tahun 2023.

Drakor produksi SBS ini tayang dengan jumlah 16 episode bergenre cerita romantis remaja.

Selain Jang Dong Yoon, aktris cantik Nana juga akan berperan pada drama ini.

Sementara itu, drama ini diproduseri oleh Nam Tae-Jin.

Untuk naskah aslinya sendiri ditulis oleh Heo Sung-Hee.

Lalu bagaimana sinopsis drama Korea terbaru My Man is Cupid?

Drama ini mengisahkan tentang seorang peri terkena panah yang dia tembak sendiri.

Dia jatuh cinta dengan seorang wanita.

Cheon Sang-Hyeok (Jang Dong-Yoon) adalah peri karismatik, yang dengan mudah membuat wanita jatuh cinta padanya.

Pada 500 tahun yang lalu, sayapnya terbakar.