Tips Pilih Make Up Sesuai Warna Kulit Wajah Agar Terlihat Sempurna dan TIdak Longsor

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Memilih Make Up yang tepat sesuai dengan warna kulit wajah sangat penting dilakukan wanita agar Make Up terlihat sempurna di wajah.

Namun sampai saat ini masih ada wanita yang memiliki warna kulit wajah sawo matang atau warna kulit coklat terkadang kesulitan memilih warna Make Up.

Sebab jika salah memilih Make Up, bisa-bisa Make Up akan terlihat belang atau abu-abu.

MUA Lampung Nurina Tyagita mengatakan, pemilik warna kulit wajah sawo matang tidak perlu bingung lagi memilih warna Make Up.

Pilihlah warna Make Up yang natural atau disesuaikan dengan warna kulit wajah, seperti warna kuning langsat yang bisa dipilih untuk warna bedak dan Foundation.

Baca juga: Punya Wajah dengan Pori-pori Lebar? Inilah Kiat Make Up Agar Tampil Lebih Sempurna

Hindari memilih foundation dengan warna terlalu terang atau lebih dari dua tingkat, sebab akan membuat kulit wajah terlihat belang dan tampak abu-abu karena tak menyatu dengan warna kulit.

Namun ada kemungkinan tidak semua kulit wajah sawo matang cocok dengan foundation warna kuning langsat

Sebab kulit wajah sawo matang setiap orang bisa berbeda, ada yang tidak terlalu sawo matang, benar-benar sawo matang, dan ada yang sawo matangnya gelap.

Jika kulit wajah sawo matangnya ternyata tidak cocok dengan foundation warna kuning langsat, maka campurkan foundationnya dengan kontur powder berwarna coklat tua sebelum diaplikasikan hingga menemukan warna yang cocok dengan kulit sawo matangnya.

Foundation ini jangan diganti dengan BB cream atau bb cushion, karena belum ada warna BB cream dan bb cushion yang cocok dengan warna kulit wajah sawo matang.

Apabila sudah menemukan warna yang cocok aplikasikan secukupnya dan jangan terlalu tebal supaya hasilnya lebih natural dan mampu menutup kekurangan wajah dengan baik.

Selanjutnya untuk blush on hati-hati dalam memilih, karena mempunyai kulit sawo matang susah-susah gampang ketika memilih warna blush on.

Tipsnya pilih blush on warna peach atau terra cotta. Jangan gunakan blush on warna pink karena akan membuat warna blush on terlihat norak di pipi.

"Jangan lewatkan mengaplikasikan blush on walaupun makeupnya adalah Make Up natural, sebab fungsinya adalah sebagai perona pipi agar terlihat lebih segar sekaligus berdimensi," urai wanita yang akrab disapa Tya itu, Sabtu, 25 Februari 2023.