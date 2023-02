Main Tenis dengan Raket Ratusan Juta, Syahrini Disebut Sultan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terbaru Syahrini kini menggeluti hobi baru, yakni bermain tenis.

Demi hobi barunya tersebut Syahrini menggunakan raket tenis yang harganya nyaris Rp 200 juta.

Netizen langsung heboh dengan merek dan tahu harga raket tenis yang digunakan Syahrini untuk hobinya barunya, tenis.

Syahrini menggunakan raket ratusan juga diposting dalam akun Instagramnya @fashionsyahrini2.

Beragam komentar pun ditulis netizen, kebanyak tidak bisa membayangkan cara Syahrini hamburkan uang untuk sebuah raket.

Raket itu rupanya berasal dari brand mewah yakni brand Chanel.

Raket itu memiliki hiasan ala logo Chanel warna putih.

Ketika ditelusuri, raket Chanel itu memiliki harga fantastis setara mobil.

Harga raket itu rupanya dibanderol dengan harga Rp 175.185.000.

"@PrincesSyahrini using @chanelofficial “ Black Tennis Racket with leather CC Cover “ 175.185.000 IDR [KURS TODAY - RESELLER PRICE] from 1stdibs.com," tulis pemilik akun.

Mengetahui hal itu, sontak saja netizen langsung heboh.

Pasalnya, Syahrini memang kerap memakai outfit dan barang-barang yang super mewah.

"Gak habis pikir raket ratusan juta ya allah ...apa duitnya incess udah gak ada serinya yaaaa," tulis akun @no***.

"Wedeww bawa raket apaa bawa mobil itu?? Harganya mashaAllah," imbuh akun @mum***.