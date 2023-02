Respons Boy William Ditanya Keseriusannya dengan Ayu Ting Ting, 'Sangat Peduli'

Tribunlampung.co.id - Kabar seleb terkini terkait Boy William yang mempunyai kesan baik terhadap Ayu Ting Ting.

Sehingga Ayu Ting Ting dan Boy William memiliki hubungan baik.

Atas kebaikan Ayu Ting Ting tersebut, Boy William mengaku peduli dengan ibunda Bilqis.

Akan tetapi Boy William masih enggan berkomentar terkait keseriusannya dengan Ayu Ting Ting.

Boy William dan Ayu Ting Ting dikabarkan memang menjalin hubungan dekat.

Boy, begitu sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa Ayu Ting Ting adalah sosok yang baik.

"Ayu is very nice person (Ayu adalah orang yang sangat baik)," kata Boy William dalam tayangan Youtube Seleb Oncam News, Senin (27/2/2023)

Dia mengatakan bahwa cukup peduli dengan Ibunda dari Bilqis Khumairah Razak.

"I care for Ayu, she is very nice person (Aku sangat peduli dengan Ayu), dia orang yang sangat baik)," kata Boy William.

Namun begitu ketika ditanya apakah akan menjalin hubungan yang lebih serius dengan penyanyi Geboy Mujair itu, Boy William pun hanya tersenyum.

Pendapat Kiky Saputri Terkait Hubungan Boy William dan Ayu Ting Ting

Kiky Saputri, sahabat dekat Boy William dan Ayu Ting Ting juga memberikan pendapatnya perihal hubungan asmara mereka.

Kiky mengaku setuju apabila Boy benar-benar serius mendekati Ayu.

"Saya sih setuju kalau sama Ayu Ting Ting, sama-sama ganteng, sama-sama cantik," imbuhnya.

