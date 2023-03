Aurel Hermansyah Cuek saat Lenggogeni Faruk Doakan Ameena di Media Sosial 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terbaru Aurel Hermansyah pilih bersikap cuek saat mertuanya, Lenggogeni Faruk mendoakan sang cucu Ameena Hana Nur Atta atau Ameena di media sosial.

Deketahui Ibu Atta Halilintar Lenggogeni Faruk absen dari acara ulang tahun pertama Ameena yang digelar secara meriah di sebuah hotel di Jakarta Selatan, Sabtu (25/02/2023).

Lenggogeni Faruk memilih untuk mengucapkan harapan untuk Ameena di media sosial, namun tak nampak balasan dari Aurel Hermansyah.

Pada postingan terbaru Geni Faruk memperlihatkan video Atta dan Aurel sedang menggendong Ameena saat perayaan ulang tahun di sebuah hotel Jakarta Selatan,

Juga pada video tersebut, juga menampilkan kemeriahan ulang tahun cucu pertamanya itu.

"Syukur alhamdulillah cucu kami tersayang Ameena sudah 1 tahun, semoga terus tumbuh sehat dan menjadi anak solehah, sebagaimana namanya seperti nama ibunda Rasulullah Sayyidah Aminah."

"Semoga juga menjadi kesayangan Allah dan Rasullullah SAW, hbd @ameenaatta, our number one grand daughter from number one son @attahalilintar dan number one daughter in law @aurelie.hermansyah," tulis Geni Faruk dikutip pada Selasa (28/02/2023).

Sayangnya, kolom komentar unggahan itu dibatasi.

Hanya terlihat lima orang yang mengomentari postingan itu salah satunya Atta.

Akun Instagram Aurel tak nampak membalas kiriman tersebut.

Sebagaimana diketahui, ketidakhadiran keluarga Gen Halilintar di setiap acara penting anak pertama serta cucunya pun jadi perbincangan.

Bagaimana tidak, Gen Halilintar pada saat itu tak datang saat pernikahan Atta dan Aurel.

Tak hanya itu, pada saat acara 7 bulanan Ameena pun keluarga tersebut juga tak terlihat batang hidungnya.

Walau sudah beberapa bulan di Indonesia, pun kali ini Gen Halilintar absen lagi di acara ulang tahun pertama cucunya.