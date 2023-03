Guardian Mal Kartini Hadirkan Promo Super Weekend Deals hingga 5 Maret 2023

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Guardian Mal Kartini kembali menghadirkan promo menarik di bulan Maret 2023.

Store Manager Guardian Mal Kartini, Angga Feryawan mengatakan, promonya adalah super weekend deals yang berlangsung tanggal 2-5 Maret 2023.

Di promo super weekend deals ini ada diskon hingga 50 persen untuk produk skincare, kosmetik, health care, dan personal care tertentu.

Berikutnya ada promo tambah 1.000 dapat 2 produk yang berlangsung tanggal 2-15 Maret 2023.

Maksud dari promo ini adalah jika kita membeli dua produk yang sama maka satu produk harganya normal dan satu produk lainnya harganya hanya Rp 1.000

Promo ini berlaku untuk berbagai produk seperti Johnson's Baby Milk Bath Pump 500ml, Biore Body Foam Pump 550ml, Maybelline Fit Me Two Way Cake Ultimatte, Systema Toothpaste 190gr, dan masih banyak yang lainnya.

"Selain itu masih ada promo menarik lainnya di Guardian Mal Kartini," kata Angga, Kamis 2 Maret 2023.

Untuk tahu lebih lanjut mengenai promo-promo ini bisa lihat di instagram @guardian_kartini

Bisa juga langsung datang ke Guardian Mal Kartini.

Lokasi Guardian Mal Kartini ada di lantai satu Mal Kartini, bersebelahan dengan Superindo.

Guardian Mal Kartini buka setiap hari pukul 10.00-22.00 WIB.

Kalau tidak sempat datang, bisa beli online lewat what's app nomor 08973442349.

Bisa juga beli melalui website guardian.id

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)