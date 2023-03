11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Sang Yoon, Ada Drakor Pandora

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Lee Sang Yoon, pemain drakor Drakor Pandora: Beneath the Paradise yang akan tayang 11 Maret 2023 mendatang.

Apalagi rekomendasi drama Korea terbaru Lee Sang Yoon memiliki beragam genre termasuk romantis, misteri dan thriller.

Bukan hanya itu, rekomendasi drama Korea terbaru Lee Sang Yoon juga punya cerita khas drakor yang menarik.

Usai membintangi drama Korea One the Woman (2021), kini Lee Sang Yoon dipercaya untuk memerankan drakor Pandora: Beneath the Paradise dengan lawan main aktris Lee Ji Ah.

Drama besutan sutradara Choi Hyeong-Hun ini akan tayang di kanal Disney+ Hotstar.

Drakor milik Lee Sang Yoon ini merupakan drama yang paling ditunggu tahun ini.

Bergenre misteri dan thriller, naskah asli drama ini ditulis penuh oleh Hyun Ji-Min.

Juga diketahui, pada drakor ini Lee Sang Yoon akan berperan sebagai Pyo Jae-Hyun.

Pyo Jae Hyun merupakan suami Hong Tae-Ra yang akan diperankan oleh Lee Ji Ah.

Selain drakor Pandora: Beneath the Paradise, berikut rekomendasi drama Korea terbaru Lee Sang Yoon.

1. One the Woman (2021).

2. Lovestruck in the City (2020).

3. VIP (2019).

4. About Time (2018).

