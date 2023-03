10 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Go Won Hee, Pemain Drakor Love to Hate You

Ilustrasi Go Won Hee. Deretan rekomendasi drama Korea terbaru Go Won Hee, pemain drama Korea terbaru Love to Hate You.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Go Won Hee yang bisa ditonton pencinta drakor.

Apalagi berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Go Won Hee memiliki cerita yang menarik.

Bukan itu saja, rekomendasi drama Korea terbaru Go Won Hee juga banyak dibintangi oleh artis ternama.

Kini, Go Wo Hee tercatat sebagai salah satu pemain drakor terbaru Love to Hate You.

Di sana, dia berperan sebagai Shin Na Eun, sahabat dari pemeran utama Yeo Mi Ran (Kim Ok Vin).

Shin Na Eun digambarkan sebagai seorang pengangguran.

Selain Kim Ok Vin, Go Wo Hee beradu akting dengan sejumlah artis seperti Yoo Teo, Kim Ji-Hoon, Hong Wan-Pyo, dan lainnya di dalam drakor Love to Hate You.

Serial Love to Hate You merupakan drakor romantis yang menyoroti kisah seorang pengacara dan artis.

Drakor ini diproduksi oleh sutradara Kim Jeong Kwon dan penulis naskah Choi Soo Young

Love to Hate You dapat disaksikan di aplikasi berbayar Netflix mulai dari 10 Februari 2023 lalu.

Selain drama Love to Hate You, simak juga beberapa rekomendasi Go Won Hee lainnya.

1. A DeadbEAT's Meal (2022)

2. Nevertheless (2021)

3. Revolutionary Sisters (2021)

