Luis Enrique Dikabarkan Tak Menolak Tawaran Menjadi Pelatih Chelsea 

Tribunlampung.co.id,- Luis Enrique dikabarkan tak menolak rumor tawaran menjadi pelatih Chelsea menggantikan Graam Potter

Mantan pelatih Timnas Spanyol Luis Enrique dikabarkan mempertimbangkan terkait adanya rumor tawaran tersebut.

Menurut laporan yang dikutip tribunlampung dari Chelsea .com, Terungkap Blues Diklaim Telah 'Menawarkan' Kontrak 10 Juta pound setara Rp 184 miliar setahun buat Luis Enrique



Publikasi Spanyol mengklaim telah mendengar desas-desus bahwa The Blues telah "menawarkan" mantan pelatih kepala Spanyol per musim, kontrak tiga tahun.

Namun, diyakini bahwa Enrique tidak akan menentang untuk mengambil cuti dua belas bulan mengisi ulang tenaganya.

Baca juga: Chelsea dan Tottenham Rebutan Kiper Eksentrik Emiliano Martinez

Baca juga: Manchester City dan Liverpool Bakal Tampung Belasan Pemain Buangan Chelsea

Chelsea bukan satu-satunya tim yang dikatakan tertarik merekrut pelatih berusia 52 tahun itu.

Karrena tim Atletico Madrid dilaporkan juga mempertimbangkannya sebagai calon pengganti Diego Simeone.

Namun, dari berbagai hal, dia tidak akan mengambil pekerjaan lain saat ini.

Dalam hal opsi potensial lainnya, jika Graham Potter dipecat dalam beberapa hari dan minggu mendatang, mantan bos Tottenham Mauricio Pochettino juga menjadi sebagai favorit.

Pelatih seperti manajer Real Madrid Zinedine Zidane, kemudian kepala Sporting Lisbon Ruben Amorim dan bahkan Roberto De Zerbi dari Brighton juga disebut-sebut sebagai kandidat yang mungkin bisa menggantikan Potter.

Mantan pelatih timnas Spanyol Luis Enrique dikabarkan tengah menjadi incaran Chelsea untuk menjadi pengganti Graham Potter.

Pelatih Chelsea Graham Potter berada di bawah tekanan pasca performa Chelsea yang kian terpuruk.

Chelsea di bawah Graham Potter hanya mencatat dua kemenangan dalam 11 pertandingan terakhir mereka.

Baca juga: Hasil Chelsea Versus Leeds United, Meski Menang The Blues Tetap Peringkat 10 Liga Inggris

Baca juga: Nasib Pelatih Chelsea Graham Potter di Ujung Tanduk, Puluhan Ribu Fans Serukan Pemecatan

Luis Enrique dikabarkan mendapat tawaran menjadi pelatih Atletico Madrid.

Atletico Madrid telah mengajukan tawaran kepada mantan pelatih Spanyol Luis Enrique.