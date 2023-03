Heboh Nagita Slavina Foto Pakai Bikini, Netizen Singgung Suami 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Foto Nagita Slavina pakai bikini bikin heboh hingga netizen singgung suami.

Dalam foto yang diunggah oleh Nisya Ahmad, Nagita Slavina memang tengah terlihat memakai bikini.

Lantas, postingan Nagita Slavina memakai bikini tersebut banjir komentar publik.

Pada postingan adik kedua Raffi Ahmad itu memang tengah jadi sorotan.

Diketahui, keluarga Raffi memang tengah berlibur di Bali.

Nisya mengunggah foto bersama dengan Nagita dan rekan artis lainnya tengah bergaya di pinggir pantai.

Ia pun memperlihatkan keseruannya saat berlibur dan bermain di pantai.

Di foto itu, Nagita mengenakan busana bikini bewarna oranye.

Sedangkan Nisya memakai bikini bewarna abu-abu.

"All we need is good dose of vitamin sea, and everything will be fine," tulis Nisya Ahmad seperti dikutip pada laman Instagramnya, Senin (06/03/2023).

Unggahan istri Andika Rosadi lantas mencuri perhatian netizen, tak sedikit yang mengomentari gaya berbusana keduanya.

"Wow jarang-jarang mama Gigi kaya gini tumben amat, kadang gak diumbar loh," ujar netizen.

"Jangan dipost, sayang banget Gigi gak pernah post yang begini-beginian," kata netizen.

"Kok suaminya gak ada yang marah ya bininya jadi konsumsi publik," jelas netizen.