Nia Ramadhani Pamer Bodi Seksi Bareng Ardi Bakrie, Penampilannya Disorot

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Penampilan Nia Ramadhani jadi sorotan publik setelah dirinya pamer bodi seksi bareng suaminya, Ardi Bakrie.

Dalam unggahan terbarunya, Nia Ramadhani menemani suaminya, Ardie Bakrie datang ke pesta ulang tahun teman.

Di acara tersebut, ibu tiga anak ini tampil anggun dan seksi dengan gaun panjang berwarna hijau.

Pasalnya, gaun Nia Ramadhani memiliki belahan tinggi, sehingga memperlihatkan kaki jenjangnya.

Selain itu, potongan dadanya juga terbilang cukup rendah meski dia mengenakan pakaian yang tertutup.

Sementara sang suami, Ardi Bakrie mengenakan kemeja biru yang berpadu dengan celana putih.

Keduanya saling merangkul sambil tersenyum lebar menghadap kamera.

Pada beberapa slide berikutnya, Nia Ramadhani juga membagikan foto suasana kemeriahan ulang tahun temannya.

"Spending a great time with closest friend is neve been boring! No matter what the occasion is, pasti selalu penuh dengan ketawa."

"Cuma lirikan mata ketemu mata @amandagratiana @jannasoekasah.joesoef udah bisa bikin ketawa banget, ditambah dengan inside jokes @andarurptahir makin tambah."

"Well thank you for hosting last night's event," tulis Nia Ramadhani di Instagram, dikutip Rabu (8/3/2023).

Tak lupa dalam postingannya itu, menantu Aburizal Bakrie ini mengucapkan selamat ulang tahun pada temannya.

"And of course Happiest Birthday mas @fahd.joesoef adalah salah satu teman terlama @ardibakrie yang selalu tersenyum dan positive! Stay the same mas and cheers," tutupnya.

Unggahan ini pun langsung menuai sorotan dari para netizen.