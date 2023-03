10 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Uee, Ada Hyo Shim’s Independent Life

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Uee yang bisa ditonton pencinta drakor.

Selama berkarier sebagai aktris, Uee memang sudah banyak membintangi drama Korea terbaru seperti drakor Shim’s Independent Life.

Tak heran bila kini rekomendasi drama Korea terbaru Uee semakin bertambah jumlah drakornya.

Terbaru, Uee diincar untuk bermain di drakor Shim’s Independent Life.

Sayangnya belum ada informasi lebih lanjut mengenai perannya.

Pihak agency Uee, Lucky Company hanya mengatakan bahwa saat ini artis mereka masih mempertimbangkannya.

Namun apabila Uee bersedia main di serial tersebut, maka ini akan menjadi drama pertamanya di tahun 2023 setelah terakhir berakting di drakor Ghost Doctor.

Diketahui Shim's Independent Life bercerita tentang kisah Lee Hyo Shim yang berusaha untuk menjauh dari keluarganya yang buruk dan mencari kebahagiaannya sendiri.

Rencananya, serial tersebut akan tayang setelah drakor The Real Has Come tamat.

Sambil menunggu jawaban Uee terkait tawaran bermain di drama Korea terbaru Shim's Independent Life, simak rekomendasi drama Korea terbarunya berikut ini.

1. Ghost Doctor (2022).

2. My Only One (2018).

3. My Contracted Husband, Mr. Oh (2018).

4. Manhole (2017).

