Sinopsis Drama Korea Terbaru Mangnaein dengan Bintang Utama Kim Seon Ho

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru Mangnaein (2023), dengan bintang utama Kim Seon Ho.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru Mangnaein, pencinta drakor bisa mengetahui plot cerita yang diangkat.

Bukan itu saja, sinopsis drama Korea terbaru Mangnaein juga bisa memberikan gambaran deretan pemain drakornya.

Usai vakum selama satu tahun, kini aktor tampan Kim Seon Ho sedang dalam pertimbangan membintangi drakor terbaru Manganein.

Drakor ini rencananya juga menghadirkan aktris Park Gyu Young.

Perlu diketahui, drama Mangnaein merupakan drakor comeback Kim Seon Ho jika dirinya menyetujui.

Nama Kim Seon Ho terkenal populer dalam membintangi drakor Hometown Cha-Cha-Cha dan Start-Up.

Lalu bagaimana sinopsis drama Korea terbaru Mangnaein?

Melansir dari Soompi, Kim Seon Ho dan Park Gyu Young mungkin akan memimpin drama baru bersama.

Mangnaein mengikuti kisah seorang wanita yang berjuang untuk berdamai dengan adiknya yang bunuh diri.

Ini juga akan mengikuti kisah pria misterius yang dia temui saat menyelidiki kasus tersebut.

Drama ini akan disutradarai oleh sutradara Kim Ji Woon dari film "I Saw the Devil", "Doomsday Book", "The Age of Shadows", dan "Cobweb" bersama dengan sutradara Park Bo Ram dari SBS "Through the Darkness".

Drama ini akan diproduksi sebagai serial enam episode.

