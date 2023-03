Mantan Alshad Ahmad, Nissa Asyifa Melahirkan Curhat Sosok Tak Bertanggung Jawab

Tribunlampung.co.id - Berita terkini seleb Nissa Asyifa melahirkan, mantan kekasih Alshad Ahmad tiba-tiba jadi sorotan setelah mencurahkan isi hatinya di media sosial.

Curhatan mantan Alshad Ahmad, Nissa Asyifa dituangkan ke media sosial setelah dirinya melahirkan sang buah hati.

Dalam curhatan tersebut Nissa Asyifa menyinggung soal sosok yang penuh tipu-tipu.

Alhasil unggahan Nissa Asyifa menjadi perhatian.

Mantan kekasih Alshad Ahmad, Nissa Asyifa mendadak jadi perhatian karena curhatannya di media sosial.

Nissa Asyifa diketahui baru saja melahirkan buah hatinya.

Nama Nissa Asyifa jadi perbincangan lantaran singgung soal sosok yang tidak bertanggung jawab.

Publik pun bertanya-tanya terkait siapa sosok sang ayah dari bayi yang dilahirkannya.

Melansir dari tiktok @lalulalulalang, Sabtu (18/3/2023) Nissa Asyifa mengunggah potret sang buah hati baru dilahirkannya.

"May Allah Blessing You Nak Doa Mama Selalu Bersama kamu," tulis di keterangan foto.

"Alhamdulillah. A new bundle of joy has arrived. My everything since January 2022," tulis Nissa Asyifa dalam postingan lainnya.

Tak hanya itu, Nissa juga membagikan ceritanya soal sosok yang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

Nissa menyebut sosok itu pandai membuat citra baik di media sosial.

"Mencoba diam, mencerna dan memahami dalam keadaan yang sangat chaos. Disiksa fisik, batin dan mental.

