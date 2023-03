Pesan Ibunda Irish Bella ke Putrinya, Ungkap Sosok Kuat Hingga Layak Dapat Lebih Baik

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita terkni seleb Irish Bella diberi pesan oleh ibundanya Susanti Arifin, kemungkinan akibat Ammar Zoni terjerat narkoba.

Pesan Susanti Arifin tersebut ditulis di akun Instagramnya dengan memberi tanda ke Irish Bella.

Susanti Arifin menuliskan pesan pada Irish Bella menggunakan bahasa Inggris.

Dalam postingan Instagram tersebut, Susanti membagikan short video yang menampilkan Irish Bella.

Postingan ibunda Irish Bella (Instagram @susanti.a)

“My raising warrior @_irishbella_, YOU are powerful, brave and beautifull,YOU know what you want and know how to get it. Trust you gut. Fight for the truth, protect the fulnerable, and speak from the heart for the truth, protect the fulnerable, and speak from the heart."

"Be the change the world needs. Rise up and fight for you purpose. YOU deserve better. Bellieve in yourself,” tulis Susanti, dikutip dalam Instagram @susanti.a, Senin (20/3/2023).

"(Kamu adalah ksatria kuatku @_irishbella_ Kamu kuat, berani dan cantik. Kamu tahu apa yang kamu inginkan dan tahu bagaimana cara mendapatkannya. Percayalah pada dirimu. Berjuang untuk kebenaran, lindungi yang lemah, dan bicaralah dari hati.)"

"(Jadilah perubahan yang dibutuhkan dunia, bangkit dan berjuang untuk tujuan Anda. Kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Percayalah pada dirimu sendiri,)" tulis Santi Arifin.

Sejumlah netizen yang mengetahui hal tersebut sontak ramai memberikan komentar.

Tak sedikit yang ikut menguatkan Irish Bella agar mampu melewati masalah yang tengah ia hadapi.

Namun, tak sedikit yang menduga Santi Arifin meminta agar Irish Bella berpisah dengan Ammar Zoni karena pernyataannya tersebut.

Kendati demikian, tak lama usai memposting, Santi Arifin pun lantas membatasi kolom komentar pada unggahan tersebut lantaran dibanjiri komentar oleh warganet.

Kasus narkoba yang menjerat Ammar Zoni hingga kini menjalani rehabilitasi tentu saja membuat psikis Irish Bella terguncang.