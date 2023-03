Ngamuk dan Lempar Gelas di Klub Malam, Ardhito Pramono Akhirnya Minta Maaf

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini, penyanyi Ardhito Pramono akhirnya minta maaf buntut keributan yang dia lakukan saat berada di klub malam.

Dalam unggahan di Instagram Story miliknya, penyanyi Ardhito Pramono membagikan ulang postingan dari pihak yang telah dirugikannya.

Diketahui, Ardhito Pramono disebut mengamuk hingga melempar gelas di salah satu klub yang berada di Malang.

Terlihat chat Ardhito yang meminta maaf atas sikapnya tersebut.

Pihak yang dirugikan itu pun mengaku sudah memaafkan Ardhito Pramono.

"Case closed ya guys, Ardhito Pramono udah minta maaf secara personal ke aku."

"Aku respect banget sama orang yang udah mau ngakuin kesalahan dan minta maaf."

"Jadiin pembelajaran aja buat ke depannya ya semuanya," tuturnya.

Ardhito juga mengaku ceroboh dengan perbuatannya itu.

Ia lagi-lagi menyampaikan permintaan maafnya.

"Terima kasih mase, because of your kindhearted attitude. Enggak mudah untuk memaafkan."

"Terima kasih sudah memaafkan kecerobohan saya, saya minta maaf sekali lagi untuk semua pihak yang dirugikan," ungkap Ardhito Pramono

Ardhito Pramono Ngamuk di Klub Malam

Seperti diberitakan sebelumnya, Ardhito Pramono membuat kegaduhan di klub malam di Malang.