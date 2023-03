Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo Resmi Menikah, Vidi Aldiano Jadi Saksi

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita terkini seleb, Kabar bahagia datang dari Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo.

Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo resmi menikah pada Kamis (23/3/2023) di Le Meurice, Paris, Prancis.

Menariknya, Vidi Aldiano jadi saksi pernikahan Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo tersebut.

Vidi Aldiano hadir bersama istrinya, Sheila Dara.

Vidi Aldiano pun sempat mengunggah momen saat keduanya menghadiri pernikahan Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo.

Momen tersebut diabadikan Vidi Aldiano dalam unggahan Instagramnya @vidialdiano.

Dalam ungghan tersebut tampak Vidi dan Sheila Dara berfoto dengan Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo.

"Welcoming, Mr. & Mrs. Sukamuljo! #KevinValenInLove," tulis Vidi dalam keterangan foto tersebut.

Diketahui sebelumnya, penyanyi 32 tahun tersebut mengaku tak sabar menunggu momen besar antara Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo.

"Welcoming dinner for #KevinValenInLove. Can’t wait for your big day tomorrow you two!," tulis Vidi.

Vidi Aldiano sempat membagikan momen saat Kevin berulang tahun.

Momen tersebut seklaigus jadi surprise proposal untuk Valencia.

"Hari ulang tahun yang menjadi surprise proposal juga!!,"

"Salah satu proposal yang paling extra sih by far!!,"

