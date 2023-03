Yansen Dicibir Setelah Umumkan Pernikahan dengan Marshel Widianto

Tribunlampung.co.id - Berita terkini seleb, Istri Marshel Widianto, Yansen Indiani, eks member JKT48 mengalami hal tak mengenakan dari netizen.

Yansen, eks member JKT48, mengaku banjir cibiran setelah umumkan menikah dan melahirkan bayi dari Marshel Widianto.

Yansen menyampaikan hal tersebut lewat postingannya di akun Instagramnya.

"Aku lagi butuh kalimat-kalimat positif karena dari awal viral yang masuk ke aku kata-kata negatif terus, he he maaf yaaa," ucap Cesen ex JKT48 dikutip Tribunnews.com, Jumat (24/3/2023).

"Aku lagi berusaha cari agar aku bisa menemukan kebahagiaan aku kembali," tambahnya.

Cesen juga memberikan apresiasi kepada orang-orang yang berbagi kisah saat terpuruk namun tetap bertahan.

"Terima kasih yang sudah semangati dan support aku. Kalian juga hebat sudah bertahan hidup sampai detik ini. love," ungkapnya.

"Apa pun alasannya untuk kalian bertahan hidup, kalian hebat bisa bertahan sampai sejauh ini,

Ia terus berterimakasih kepada orang-orang yang masih memberikan semangat di momen ketika dirinya merasa perasaannya campur aduk pasca melahirkan.

"Terima kasih ya sudah menjadi pendengar yang baik, terima kasih untuk saran-sarannya yang sangat luar biasa bantu aku," jelasnya.

"Makasih ya sekali lagi kalian sudah menjadi salah satu orang yang baik," beber Cesen.

Pascamelahirkan dan mengumumkan kelahirannya, Cesen JKT48 justru merasa sedih terus menerus. Hal itu ia ungkapkan lewat unggahan di media sosial Instagram.

