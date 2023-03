Rekomendasi Drama Korea Terbaru Han Suk Kyu, Pemain Drakor Dr Romantic 3

Tribulampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Han Suk Kyu yang bisa dinikmati pencinta drakor kedokteran dan romantis.

Satu di antara rekomendasi drama Korea terbaru Han Suk Kyu adalah drakor kedokteran dan romantis Dr Romantic 3.

Dalam drama Korea terbaru ini, Han Suk Kyu menjadi pemeran utama sebagai guru Kim, dokter spesialis berbakat di sebuah rumah sakit.

Dr Romantic 3 ini akan melanjutkan kisah para dokter rumah sakit di sebuah pedesaan.

Han Suk Kyu bakal beradu akting dengan Ahn Hyo Seop, Lee Sung Kyung, Kim Min Jae, So Ju Yeon, Jin Kyung, Im Won Hee, Byun Woo Min, Jung Ji Ahn, dan lainnya.

Rencananya, Dr Romantic 3 bakal tayang pada 28 April 2023 mendatang.

Sambil menunggu penayangan perdana, simak juga beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Han Suk Kyu lainnya.

1. Until the Morning Comes (2022).

2. Recipe for Farewell (2022).

3. Dr. Romantic 2 (2020).

4. Dr. Romantic (2016).

5. Watcher (2019).

7. Secret Door (2014).