Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Hyun Joo, Bintang Drakor Romantis Great As It is Now

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Lee Hyun Joo yang bisa dinikmati pencinta drakor.

Diketahui berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Lee Hyun Joo memiliki cerita yang menarik untuk diikuti.

Apalagi di dalam rekomendasi drama Korea terbaru tersebut, Lee Hyun Joo juga beradu akting dengan aktor dan aktris ternama Korea Selatan.

Pada Maret 2023, Lee Hyun Joo dilaporkan akan membintangi drakor terbaru Great As It Is Now.

Hal tersebut dibenarkan oleh Studio 1592 selaku agensi dari mantan personel APRIL tersebut.

Mereka menyebut Lee Hyun Joo akan menjadi bintang utama dalam drakor Great As It is Now dan berperan sebagai Jo Ah.

Drama Great As It Is Now adalah web drama romantis yang menggambarkan kisah cinta sepasang mantan kekasih yang bersemi kembali setelah bertemu lagi ketika sudah bekerja.

Peran yang dilakoni Lee Hyun Joo digambarkan sebagai karakter realistis yang lebih menghargai karier daripada kehidupan cinta.

Rencananya, drakor ini akan tayang pada paruh pertama tahun 2023. Namun belum ada informasi perilisan resminya.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, simak juga beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Lee Hyun Joo yang bisa ditonton.

1. The Witch Store Reopening (2022)

2. Heartbeat Broadcasting Accident (2021)

3. College Life That Everyone Wants (2021)

4. Summer Guys (2021)