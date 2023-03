Polres Mesuji Polda Lampung Imbau Linmas Aktifkan Kembali Pos Ronda Malam

Polsek Way Serdang Polres Mesuji Polda Lampung saat melaksanakan Jumat Curhat bersama Aparatur Desa dan Masyarakat Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, Jumat (24/03/23), mereka mengimbau untuk kembali lagi mengaktifkan pos ronda malam.

Tribunlampung.co.id, Polres Mesuji - Polsek Way Serdang Polres Mesuji Polda Lampung saat melaksanakan Jumat Curhat bersama Aparatur Desa dan Masyarakat Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, Jumat (24/03/23), mengimbau untuk kembali mengaktifkan pos ronda malam.

Kegiatan Jumat Curhat bersama Polsek Way Serdang Polres Mesuji Polda Lampung di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dipimpin Kapolsek Way Serdang Iptu Bambang P bersama Kanit Binmas Bripka Worry Widodo, Bhabinkamtibmas Aipda Azharudin, Briptu Cahyo S dengan di hadiri aparatur desa, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat.

Kepala Polsek Way Serdang Iptu Bambang P mewakili Kepala Polres Mesuji Polda Lampung AKBP Yuli Haryudo S.E mengatakan dirinya bersama anggota melaksanakan kegiatan silaturahmi kamtibmas dengan Kepala Desa, Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat Labuhan Makmur.

"Giat bertujuan menyerap aspirasi masyarakat dan keluhan masyarakat sehingga tercipta situasi kamtibmas aman dan nyaman," jelasnya.

Ada beberapa saran atau pun masukan yang disampaikan, di antaranya terkait Linmas yang tidak aktif dalam kegiatan desa dan jika dihubungi susah.

"Kemudian terkait dengan pelaksanaan jaga di pos ronda agar bisa berjalan, karena masih ada yang tidak melaksanakan ronda malam," ungkap Iptu Bambang.

Menanggapi hal tersebut, Kapolsek mengatakan, untuk masalah Linmas tersebut agar yang bersangkutan ditanya lebih dulu, masih mau atau tidak, kalau sudah tidak mau agar dibuatkan kesepakatan bersama, bahwa sudah tidak mau lagi menjadi Linmas.

Lalu untuk permasalahan ronda malam yang diminta agar tiap desa aktif.

"Kami sudah melakukan pengecekan dan tidak bosan bosan mengimbau, agar setiap desa mengaktifkan ronda malam, dan memang harus tumbuh kesadaran warga tentang pentingnya ronda malam, mengingat untuk menjaga situasi kamtibmas harus ada peran serta masyarakat untuk membantu tugas Polri.

"Artinya masyarakat harus menjadi polisi juga, namun demikian kami akan tindak lanjuti dengan berdayakan Bhabinkamtibmas untuk bisa berkoordinasi dengan kades agar ronda malam bisa terus dilaksanakan," tegasnya.

