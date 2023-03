Sinopsis Drama Korea Terbaru Started With a Kiss, Dibintangi Kim Jonghyeon

Tribunlampung.co.oid, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru Started with a Kiss, sebuah drakor komedi romantis dibintangi Kim Jonghyeon.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru Started With a Kiss, pencinta drakor bisa mengatahui cerita yang diangkat.

Bukan itu saja, sinopsis drama Korea terbaru Started With a Kiss juga bisa memperlihatkan deretan artis yang terlibat di dalamnya.

Kim Jonghyeon akan membintangi drama terbaru berjudul Started With a Kiss bersama dengan Lee Hyun Joo dan Cha Sun Woo.

Sebelumnya Kim Jonghyeon berperan pada drakor Let Me Be Your Knight dan Their Distance.

Sedangkan Lee Hyun Joo berperan pada drakor Heartbeat Broadcasting Accident dan College Life That Everyone Wants.

Lalu seperti apa sinopsis drakor terbaru Started with a Kiss?

“Started with a Kiss” adalah drama komedi romantis.

Ini menceritakan kisah cinta berapi-api dari tiga pemuda yang kikuk namun haus akan cinta.

Bertempat di sebuah sekolah menengah atas di Mokpo pada tahun 2009, drama ini akan membawa kenangan dan cerita nostalgia.

Juga menghadirkan alunan musik di masa muda.

Kim Jonghyeon akan berperan sebagai Kim Bom, mantan MVP tim bola basket tampan yang tampak tangguh di luar tetapi sebenarnya berhati lembut.

Lee Hyun Joo akan berperan sebagai Baek Il Rak, anggota baru klub penyiaran SMA Gaechun yang memimpikan romansa khusus.

Cha Sun Woo akan berperan sebagai teman lama Baek Il Rak, Hwang Gu, yang hanya setia kepada Il Rak.

