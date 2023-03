Arya Saloka Dijodohkan dengan Amanda Manopo, Putri Anne Bereaksi

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Arya Saloka dan Amanda Manopo kerap dijodoh-jodohkan oleh netizen.

Arya Saloka dan Amanda Manopo sempat main bareng di Sinetron Ikatan Cinta.

Arya Saloka dan Amanda Manopo memerankan tokoh Aldebaran dan Andin, pasangan suami istri.

Karena peran tersebut, Arya Saloka dan Amanda Manopo kerap beradegan mesra hingga membuat penonton terbawa perasaan.

Imbas peran sabagai pasangan suami istri, Putri Anne kerap dapat perlakuan buruk dari netizen.

Istri Arya Saloka itu, Putri Anne didoakan bercerai dengan Arya Saloka.

Malah menjodohkan suaminya, Arya Saloka bersama Amanda Manopo.

Putri Anne pun tetap tegar dan akan terus mempertahankan rumah tangganya bersama Arya Saloka.

Dilansir dari postingan Putri Anne di akun instagram pribadinya, @anneofficial1990, Jumat (31/3/2023), istri Arya Saloka merepost quotes dari instagram @astoicsfeed.

Quotes tersebut berisikan penyemangat untuk mempertahankan posisi.

“Fear not! Stand your ground...the Lord himself will fight for you; you have only to keep still, MOSES, “ terang dalam quotes.

Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi begini artinya:

“Jangan takut! Pertahankan posisimu... Tuhan sendiri yang akan berperang untukmu; Anda hanya perlu diam. MUSA," ujarnya.

Putri Anne mengatakan dia berdiri dengan baik-baik saja.