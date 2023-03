Jerry Aurum Bebas Usai 4 Tahun Dipenjara, Sang Mantan Istri Denada Beraksi 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini Jerry Aurum bebas setelah menjalani 4 tahun masa hukuman.

Melalui laman Instagramnya @jerryaurum, Rabu (31/3/2023), mantan suami Denada mengumumkan kebebasannya.

Jerry Aurum terlihat mengunggah potret perdananya setelah menjalani 4 tahun masa hukuman, Jerry tampak kembali dengan tubuh yang lebih bugar.

Sang mantan istri, Denada pun turut bereaksi atas bebasnya Jerry Aurum.

Awalnya, Jerry tampak mengambil foto mirror selfie di sebuah tempat gym.

"After 4 years. Back and alive (Setelah 4 tahun. Kembali dan hidup)," tulis Jerry.

Unggahannya itu sontak dibanjiri komentar para artis, termasuk Denada.

Denada terlihat hanya meninggalkan emoji tangan kuat, jempol, dan tepuk tangan yang kemudian dibalas Jerry.

"Tooos," balasnya.

Tak sedikit pula artis yang menyambut kembalinya ayah Aisha Aurum itu.

"Jerry!!! Welcome back!" komentar Dee Lestari.

"Jerr.. selamat yah! Getting stronger than ever," tulis Rachel Maryam.

Diketahui, Jerry Aurum divonis 11 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar atas kasus penyalahgunaan narkoba 2019 lalu.

Belum diketahui pasti apakah kebebasan Jerry ini murni atau bersyarat.