Adinda Azani Melahirkan Bayi Laki-laki Bernama Arthura Zachni Kala Sukandar

Tribunlampung.co.id - Berita seleb terkini, Adinda Azani tengah diselimuti kebahagiaan dengan melahirkan anak pertamanya.

Artis Adinda Azani melahirkan anak pertama Armand Zachary Sukandar dengan jenis kelamin laki-laki.

Pasca melahirkan bayinya tersebut, artis Adinda Azani langsung membagikan kabar bahagianya itu ke instagram.

Kebahagiaan tengah dirasakan aktris Adinda Azani dan suaminya.

Sebab, artis kelahiran 1994 itu baru saja dikaruniai anak pertamanya.

Baca juga: Pasca Melahirkan Anak Kedua, Nella Kharisma Siap Manggung dan Hamil Lagi

Kabar bahagia tersebut dibagikannya di instagram. Ia membagikan sejumlah potret sesudah persalinan.

"Assalamualaikum. Welcome to our dimension," tulis Adinda Azani di instagram, dikutip Minggu (2/4/2023).

Lebih lanjut, Adinda Azani menyebut anak pertamanya itu berjenis kelamin laki-laki.

"Baby Arthura Zachni Kala Sukandar," nama sang buah hati Adinda Azani, tulisnya.

Postingan bahagia itu langsung itu menuai reaksi dari netizen hingga rekan artis. Mereka mengucapkan selamat ke Adinda Azani.

"Alhamdulilah, gemes, selamat sayangku, welcome to the club," tulis Syahnaz.

"Congrats Dinda, sehat-sehat ibu dan dedek bayinya," tulis Chand Kelvin.

Untuk diketahui, Adinda Azani resmi menikah dengan kekasihnya, Armand Zachary Sukandar pada 26 Juni 2022 di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Pasangannya ini merupakan teman masa kecil Adinda Azani.

Baca juga: Selamat, Penyanyi Sivia Azizah Melahirkan Anak Pertamanya