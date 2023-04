Sinopsis Drama Korea Terbaru Soundtrack No 2, Dibintangi Noh Sang Hyun

Ilustrasi poster drakor. Simak sinopsis drama Korea terbaru Soundtrack No 2.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru Soundtrack No 2, drakor yang dibintangi Noh Sang Hyun.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru Soundtrack No 2, penggemar bisa mendapatkan gambaran cerita drakornya.

Terlebih sinopsis drama Korea terbaru Soundtrack No 2 juga menginformasikan mengenai para artis yang terlibat dalam drakor tersebut.

Usai membintangi drama Korea Behind Every Star (2022), kini aktor tampan Noh Sang Hyun akan membintangi drakor terbaru berjudul Soundtrack No 2.

Ini merupakan kelanjutan dari drakor Soundtrack #1 yang diperankan oleh Park Hyung Sik dan Han So Hee.

Nantinya pada drama ini Noh Sang Hyun dan aktris Geum Sae Rok akan menjadi pemeran utama pada sekuel ini.

Perlu diketahui, drakor ini akan memulai syuting pada pertengahan 2023.

Sementara itu, drama besutan Disney+ Hotstar ini bergenre romantis.

Lantas, seperti apa sinopsis drakor terbaru Soundtrack No 2?

Drama ini mengisahkan romansa antara Hyun Seo (Geum Sae Rok) yang mencintai musik.

Sementara Soo Hoo (Noh Sang Hyun) bertemu sebagai vokalis dan kibordis di band kampus.

Mereka saling jatuh cinta, dan menghabiskan waktu bersama hampir setiap hari selama enam tahun.

Namun, keduanya akhirnya putus karena tekanan hidup setelah lulus.

Empat tahun kemudian, takdir mempertemukan mereka lagi.

