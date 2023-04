9 Rating Drama Korea Terbaru di April 2023, Drakor The Real Has Come Naik Lagi

Ilustrasi. Drama Korea terbaru The Real Has Come.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut rating drama Korea terbaru April 2023, ada drakor The Real Has Come yang meningkat.

Rating drama Korea terbaru The Real Has Come episode 4 mengalami peningkatan di angka 19,5 persen.

Hal yang sama juga dialami drama Korea terbaru The Secret Romantic Guest House meningkat di episode 6.

Sementara, rating Our Blooming Youth justru menurun di episode 18.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Rabu (5/4/2023):

1. Oasis (2023)

Rating drakor terbaru Oasis di episode 10 meningkat di angka 6,8 persen

Setelah sempat mengalami penurunan di episode 9 di angka 6,2 persen.

Sebelumnya, Oasis ratingnya sempat stagnan pada episode 8 di angka 6,4 persen, sama seperti perolehan rating episode 7.

Drakor KBS2 bergenre romansa ini mnegisahkan kisah tiga anak muda yang terlibat dengan cinta segitiga.

Drama ini diperankan oleh Jang Dong Yoon, Choo Yeong Woo, Seol In Ah, dan lainnya.

2. The Secret Romantic Guest House (2023)

Perolehan rating The Secret Romantic Guest House meningkat di episode 6 yakni 3,9 persen.

Setelah di tiga episode sebelumnya, rating sempat stagnan atau tak mengalami perubahan di angka 3,7 persen.